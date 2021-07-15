В Орловской области «Мицубиси» и «Лада» не поделили грунтовку вдоль поля

В Орловской области «Мицубиси» и «Лада» столкнулись на полевой дороге 14 июля. Фото: Госавтоинспекции Орловской области.

В среду, 14 июля, неподалеку от села Сосновское Ливенского района произошло ДТП. Две машины столкнулись на узкой грунтовой дороге вдоль засеянного поля.

Авария произошла в районе девяти часов утра. 23-летний водитель «Мицубиси» ехал со стороны села Речица, а в это же самое время стороны села Сосновское на встречу ехал 41-летний водитель «Лады Гранты». На скорости автолюбители не успели затормозить и попали в лобовое столкновение.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 10 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.