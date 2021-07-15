Андрей Клычков о дефиците вакцины: «У нас практически по нулям»

В Орловской области сохраняется дефицит вакцины от коронавируса Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжает сохраняться дефицит вакцины от коронавируса. Об этом в прямом эфире в соцсетях 14 июля рассказал губернатор Андрей Клычков.

Прибытие в регион очередной партии вакцины Спутник V» ожидали в ночь на вторник 13 июля, однако препарат так и не поступил в Орловскую область.

- Задержки есть. Пока ожидаем поставку. В этой ситуации мы зависим от федерального центра. У нас практически по нулям. Вынуждены ждать, ничего другого не дано, - рассказал губернатор Андрей Клычков.

Глава региона отметил, что накануне проходил селектор с министром здравоохранения Татьяной Голиковой, на котором Орловской области было уделено отдельное внимание, минздрав запросил данные о потребности вакцины.

- Вчера я написал письмо на 40 тысяч доз вакцины, - добавил Андрей Клычков.

Также в рамках эфира губернатор подчеркнул, что вакцинация детей к 1 сентября в Орловской области не планируется. Никаких распоряжений и методических указаний со стороны минздрава нет.