За полгода в Орле зарегистрировали 38 грабежей Фото: Архив "КП"

За полгода 2021 года в Орле было зарегистрировали 38 грабежей. В антилидерах по количеству преступлений оказались Заводской (12 грабежей) и Северный (11 грабежей) районы.

По каждому преступлению было заведено уголовное дело и в настоящее время большинство из них раскрыты. Одно из последних произошло в Советском районе, когда 21-летний орловец напал на женщину и сорвал с нее золотую цепочку. Сейчас он находится под стражей.

- В целом количество грабежей в этом году на 36,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. 34 преступления из 38 были совершены в общественных местах, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сотрудники полиции рекомендуют орловцам быть осторожнее: по возможности не находиться на улице в позднее вечернее и ночное время, не давать свой телефон незнакомцам, не привлекать к себе и своим вещам внимание и не входить в лифт с чужими людьми.