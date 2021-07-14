В Орле потасовка в пивбаре закончилась для гостя с юга визитом в полицию Фото: Архив "КП"

Накануне в Железнодорожном районе Орла задержали 41-летнего мужчину, уроженца одного из южных регионов России. Гость заглянул в круглосуточный пивбар на Паровозной улице и устроил потасовку.

В районе семи часов вечера сотрудники пивбара вызвали на место происшествия наряд Росгвардии.

- По поведению и внешним признакам мужчина предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии в Орловской области.

Хулигана задержали и отвезли в отделение полиции. Теперь уже полицейским предстоит провести разбирательство и установить степень виды дебошира.