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Общество14 июля 2021 16:41

В Орле потасовка в пивбаре закончилась для гостя с юга визитом в полицию

41-летний мужчина устроил дебош в оном из заведений Железнодорожного района
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле потасовка в пивбаре закончилась для гостя с юга визитом в полицию

В Орле потасовка в пивбаре закончилась для гостя с юга визитом в полицию

Фото: Архив "КП"

Накануне в Железнодорожном районе Орла задержали 41-летнего мужчину, уроженца одного из южных регионов России. Гость заглянул в круглосуточный пивбар на Паровозной улице и устроил потасовку.

В районе семи часов вечера сотрудники пивбара вызвали на место происшествия наряд Росгвардии.

- По поведению и внешним признакам мужчина предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии в Орловской области.

Хулигана задержали и отвезли в отделение полиции. Теперь уже полицейским предстоит провести разбирательство и установить степень виды дебошира.