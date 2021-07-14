За полгода подростки совершили 40 преступлений в Орловской области Фото: Архив "КП"

В Орловской области отмечается снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. За полгода 2021 года было зарегистрировано 40 преступлений, в которых участвовали подростки. Такие данные озвучили сегодня, 14 июля, на заседании коллеги прокуратуры.

За аналогичный период 2020 года несовершеннолетние совершили 46 преступлений.

Что же касается общего уровня преступности в Орловской области, то число зарегистрированных преступлений также снизилось - с 4 148 до 4 013 (-3,3%).

- Зарегистрировано два преступления экстремистской направленности и четыре террористического характера. Вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов массового пребывания граждан, образовательных организаций, учреждений здравоохранения и объектов социальной сферы остаются в зоне постоянного внимания прокуратуры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.