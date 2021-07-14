Орел
Еще
Радио
Орел
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 июля 2021 15:20

Орловские предприятия выплатили 10,6 миллиона рублей долга своим сотрудникам

Положенных по трудовым договорам денег дождались 960 работников
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Орловские предприятия выплатили 10,6 миллиона рублей долга своим сотрудникам

Орловские предприятия выплатили 10,6 миллиона рублей долга своим сотрудникам

Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 июля, в Орле прошло заседание коллегии прокуратуры. Один из вопросов повестки дня – ситуация задолженностью по зарплате в регионе. Согласно озвученным данным, в Орловской области в четыре раза снизилось число непогашенных долгов.

В результате вмешательства прокуратуры 22 предприятия погасили долг по зарплате общей суммой свыше 10,6 миллиона рублей. Положенных по трудовым договорам денег дождались 960 работников.

- При этом задолженность по заработной плате значится на трех предприятиях, не являющихся респондентами статистического учета. Прокурор области Владислав Малкин подчеркнул, что в этом направлении необходимо продолжить наступательную работу, принимать исчерпывающий комплекс мер к восстановлению трудовых прав граждан и привлечению виновных к ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.