Орловские предприятия выплатили 10,6 миллиона рублей долга своим сотрудникам Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 июля, в Орле прошло заседание коллегии прокуратуры. Один из вопросов повестки дня – ситуация задолженностью по зарплате в регионе. Согласно озвученным данным, в Орловской области в четыре раза снизилось число непогашенных долгов.

В результате вмешательства прокуратуры 22 предприятия погасили долг по зарплате общей суммой свыше 10,6 миллиона рублей. Положенных по трудовым договорам денег дождались 960 работников.

- При этом задолженность по заработной плате значится на трех предприятиях, не являющихся респондентами статистического учета. Прокурор области Владислав Малкин подчеркнул, что в этом направлении необходимо продолжить наступательную работу, принимать исчерпывающий комплекс мер к восстановлению трудовых прав граждан и привлечению виновных к ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.