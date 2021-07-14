В орловских колониях осужденным вручили аттестаты

Фото: пресс-служба УФСИН России по Орловской области

В колониях Орловской области вручили аттестаты осужденным. Содержащиеся в колониях получили среднее образование и общее школьное.

- Школьные занятия в обязательном порядке посещают все осужденные, не имеющие основного общего образования и не достигшие 30 лет, - пояснили "КП" в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.

63 осужденных окончили вечерние школы и учебные пункты, еще 23 человека доучились в девятом классе и получили документ об общем образовании. Свои знания арестанты проверили на итоговом экзамене. Торжественных линеек и выпускных не было: из-за ковида действуют ограничения.