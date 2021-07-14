В двух детсадах и поликлинике Орла до 25 августа не будет горячей воды

Без горячей воды останутся два детсада и поликлиника Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле два детских сада и поликлиника до конца августа останутся без горячей воды. Временное отключение водоснабжения произойдет из-за ремонта на теплосетях.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Орла. Согласно информации диспетчера ООО «Орловская теплосетевая компания», до вечера 25 августа ресурс не будет подаваться в Областную клиническую поликлинику, а также детский сад №56 и №68 (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних).

В ближайшие дни также не будет горячей воды в нескольких жилых домах Заводского района. Список адресов и даты отключения есть здесь.