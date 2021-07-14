Бензин в Орловской области за год подорожал на 6,2%

В Орловской области бензин за год подорожал на 6,2% Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орелстат опубликовал данные о динамике цен на моторное топливо. За год в Орловской области подорожал и бензин, и дизель, и газ.

Если в январе бензин марки 92 стоил в среднем 43,75 рубля, то сейчас за литр (по данным на июнь 2021) приходится платить 45, 46 рубля. Бензин 95 марки в январе стоил 47,33 за литр, за полгода его цена выросла до 48,84 рубля.

Литр дизельного топлива в январе автомобилистам обходился в 47,02 рубля, в июне он стоил уже 48,28 рубля. Заправить машину газом в январе можно было заплатив 25,28 рубля за один литр, в июне уже 27,82 рубля.

В июне цены на топливо выросли на 0,5% в сравнении с маем, а за год на 6,2%.