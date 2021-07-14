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Общество14 июля 2021 14:02

Больше года займет разработка проекта выезда из Зареченского микрорайона Орла

Администрация города заплатит за эту работу 3,3 миллиона рублей
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Проектировать новую дорогу будут больше года

Проектировать новую дорогу будут больше года

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Разработка проекта третьего выезда из Зареченского микрорайона Орла займет почти полтора года. Фирме, которая проведет все необходимые исследования и подготовит проект, городская администрация заплатит 3,3 миллиона рублей.

Займется разработкой орловская компания ООО «Проект +», выигравшая это право на электронном аукционе. Работа пройдет в два этапа: инженерные изыскания и госэкспертиза займут время до декабря 2021 года, а сама разработка проекта выезда и его государственная экспертиза продлится весь 2022 год, до декабря. Об этом сообщает пресс-служба администрации Орла.

Только после создания проекта начнется сама работа по строительству новой дороги, которую жители ждут с нетерпением. Выехать из молодого Зареченского микрорайона и заехать в него, особенно в часы-пик, то еще «удовольствие»: автомобильные заторы уже стали нормой. Новая дорога соединит улицы Царев Брод и Зеленина.