В здании на Наугорском шоссе в Орле сгорел офис Фото: Архив "КП"

Сегодня, 14 июля, в Советском районе произошел пожар в нежилом панельном здании. Огонь вспыхнул в одном из офисов на Наугорском шоссе. В районе четырех часов утра информация о возгорании поступила в диспетчерскую службу МЧС.

К месту пожара незамедлительно прибыли сотрудники 1-ой пожарно-спасательной части, 3-ей пожарно-спасательной части, Специализированной пожарно-спасательной части, Служба пожаротушения, ОНД и ПР по городу Орлу и Испытательно–пожарная лаборатория.

Офис, который стал очагом возгорания, размещался на первом этаже. Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие помещения, однако сам офис полностью выгорел.

- Помещение выгорело по всей площади, повреждено остекление по всей площади. Смежное офисное помещение имеет термические повреждения на площади 15 кв.м., повреждено остекление по всей площади. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

В настоящее время устанавливаются причины возгорания и размер нанесенного ущерба.