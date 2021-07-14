За день на орловских дорогах остановили более 80 машин с превышением тонировки Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во вторник, 13 июля, в Орловской области ГИБДД провел профилактический рейд по выявлению машин с превышением уровня затемнения стекол. Итогом стало выявление 81 автомобиля с тонировкой не соответствующим требованиям светопропускаемости.

Как сообщает Госавтоинспекция Орловской области один из водителей ранее уже попадался в поле зрения инспекторов из-за тонировки, однако так ее и не снял. Теперь ему предстоит штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Он привлечен к административной ответственности по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

Еще 44 водителям выданы письменные требования об устранении недостатков, связанных с тонировкой.

- Светопропускание ветрового стекла и стекол, через которые обеспечивается передняя обзорность для водителя, должно составлять не менее 70%. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность, которая влечет за собой наложение штрафа в размере пятисот рублей, - информирует орловцев региональная Госавтоинспекция.