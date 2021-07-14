В Заводском районе Орла мотоциклист столкнулся с «Тойотой». Фото: Госавтоинспекция Орловской области Фото: Архив "КП"

Во вторник, 13 июля, в Заводском районе Орла на Комсомольской улице мотоциклист столкнулся с «Тойотой». Авария произошла в половине первого часа дня.

28-летний мотоциклист ехал в направлении Кромской улицы. В это же время попутно слева ехала иномарка. Столкновение произошло в районе дома №356 по Комсомольской улице.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Отметим, это не единичный случай ДТП с участием мотоциклиста за минувший день. Аналогичная ситуация произошла вечером на Московском шоссе.

Всего за сутки в Орловской области было зарегистрировано 20 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими.