Орловский райцентр Малоархангельск преобразится к октябрю

Фото: orel-region.ru

В районном центре Орловской области продвигается благоустройство общественных пространств. Предстать перед жителями в новом облике город должен к октябрю 2021.

Малоархангельск победил в конкурсе проектов благоустройства малых городов и теперь здесь полным ходом идет работа. Общественные территории приводят в порядок: создается сеть тропинок, рабочие устанавливают фонари, строят сцену, обустраивается искусственный пруд. Кроме того, тут появится большая спортплощадка.

- На сегодняшний день объект находится на финальной стадии работ: на поле наносится разметка. В ближайшее время будут возведены трибуны, вмещающие в себя до 60 человек, и раздевалки для спортсменов, - рассказали в пресс-службе Правительства Орловской области.

По плану, срок окончания работ - 30 сентября.