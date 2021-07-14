В Орловскую область ввезли с нарушениями две с половиной тонны огурцов Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области обнаружили партию свежих огурцов, привезенную из Республики Беларусь и не прошедшую необходимый карантинный фитосанитарный контроль. Две с половиной тонны овощей оказались без выясненного фитосанитарного состояния.

Как поясняют специалисты Россельхознадзора, подобные нарушения могут за собой риск распространения опасных растений и насекомых, создав угрозу фитосанитарной безопасности региона.

- Собственник продукции обязан уведомить о прибытии подкарантинной продукции и предъявить для осуществления карантинного фитосанитарного контроля не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия. За допущенное правонарушение грузовладелец привлечен к административной ответственности, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.