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Общество14 июля 2021 11:30

В Орловскую область ввезли с нарушениями две с половиной тонны огурцов

Свежие овощи из Белоруссии не прошли карантинный фитосанитарный контроль
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловскую область ввезли с нарушениями две с половиной тонны огурцов

В Орловскую область ввезли с нарушениями две с половиной тонны огурцов

Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области обнаружили партию свежих огурцов, привезенную из Республики Беларусь и не прошедшую необходимый карантинный фитосанитарный контроль. Две с половиной тонны овощей оказались без выясненного фитосанитарного состояния.

Как поясняют специалисты Россельхознадзора, подобные нарушения могут за собой риск распространения опасных растений и насекомых, создав угрозу фитосанитарной безопасности региона.

- Собственник продукции обязан уведомить о прибытии подкарантинной продукции и предъявить для осуществления карантинного фитосанитарного контроля не позднее рабочего дня, следующего за днем прибытия. За допущенное правонарушение грузовладелец привлечен к административной ответственности, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.