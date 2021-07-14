В Орловской области зафиксировали 76 фактов сбыта фальшивых купюр Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области продолжают фиксировать случаи сбыта фальшивых купюр. Самыми популярными среди фальшивомонетчиков остаются купюры номиналом 5 тысяч рублей.

С начала 2021 года в регионе зафиксировали уже 76 фактов сбыта фальшивых купюр. При этом полиция неоднократно проводила рейды в магазинах, чтобы отследить, могут ли продавцы отличить подделку от оригинала.

Однако умением выявлять фальшивки должен обладать каждый, так как если она даже случайно попала к вам и вы ей расплатились, это уже преступление.

Сотрудники полиции напоминают, что существует несколько способов, как самостоятельно отличить настоящие деньги от поддельных. На подлинной пятитысячной или тысячной купюре при наклоне видны радужные полосы и буквы РР. На тыльной стороне банкноты через лупу отчетливо просматривается микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ.

- На фальшивой купюре серия и номер стираются, радужных полос не видно. Также на фальшивой купюре нет букв РР и микротекст 5000 ЦБ РФ или 1000 ЦБ РФ отсутствует или виден неотчетливо, - информирует орловцев пресс-служба УМВД России по Орловской области.

На купюре в две тысячи рублей при наклоне образуется оптический эффект - кольцо на стилизованном изображении солнца может перемещаться. Также на защитной нити при повороте купюры цифры начинают двигаться вправо-влево. Под острым углом видны цветные изображения рубля на радужном фоне.

Если возникли сомнения в подлинности купюр, можно обраться в любое отделение банка и попросить проверить их на подлинность. Если фальшивка – звонить в полицию.