В нескольких домах Заводского района Орла не будет горячей воды

В ближайшие дни несколько многоэтажек в Заводском районе останется без горячей воды Фото: Архив "КП"

Где в Орле не будет воды в ближайшие дни рассказали в мэрии. Пользоваться нагревателями или подогревать воду на плите придется жителям нескольких домов до 15-19 июля, публикуем список адресов.

По информации ООО «Газпром теплоэнерго Орел» до 17 часов вечера 15 июля останутся без горячего водоснабжения многоквартирные №31 по переулку Ботаническому и №5 по переулку Маслозаводскому.

До 17 вечера 19 июля не будет горячего водоснабжения по адресам улица Солнцевская, 14 и улица Черепичная, 18.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, отключение горячего водоснабжение вынужденное и связано с ремонтными работами.