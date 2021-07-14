Суд рассмотрит дело орловца, напавшего с ножом на отказавшегося принимать извинения знакомого

Кровавую расправу обвиняемый учинил в гаражном кооперативе Фото: Архив "КП"

Орловский суд рассмотрит дело о ссоре двоих мужчин, обернувшейся тяжкими последствиями для здоровья одного из них. Один из участников конфликта, 55-летний житель Северного района, напал с ножом на своего оппонента за то, что тот отказался принимать извинения.

Кровавую расправу обвиняемый учинил в гаражном кооперативе. В феврале 2021 года он встретил здесь знакомого, с которым раньше он поссорился и подрался . Орловец решил извиниться за этот инцидент, но извинения приняты не были. Мужчина отверг их и оскорбил своего обидчика. Тот разозлился еще больше и пустил в дело нож. Раненому орловцу медицинскую помощь оказали вовремя, но здоровью оказался причинен тяжелый вред.

Уголовное дело по статье 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью) возбудил и расследовал следком. Сейчас следствие завершено.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщил "КП" Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Орловской области.