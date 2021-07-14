В Орле завершается ремонт Паровозной улицы и Южного переулка. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле завершается ремонт дорог Паровозной улице и Южного переулка в железнодорожном районе. Здесь закончили укладку асфальта.

На Паровозной улице еще предстоит отремонтировать тротуары, установить бордюрный камень, пешеходные ограждения и дорожные знаки, отремонтировать ремонт 32 светофоров, нанести разметку и оборудовать остановочный павильон.

В переулке Южном близится к финалу ремонт тротуаров, устройство искусственных неровностей, установку бордюров, пешеходных ограждений и дорожных знаков.

- В этом году в Орле в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет отремонтировано 10 объектов. Все подрядчики обязаны справиться со своими задачами до конца этого месяца, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.