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Происшествия14 июля 2021 9:49

В Мценске неизвестный на машине сбил подростка и скрылся с места ДТП

В момент аварии 16-летний юноша проезжал на велосипеде пешеходный переход
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Мценске неизвестный на машине сбил подростка и скрылся с места ДТП. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Мценске неизвестный на машине сбил подростка и скрылся с места ДТП. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Во вторник, 13 июля, в Мценске произошла авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста. 16-летний юноша проезжал на велосипеде пешеходный переход и попал под машину.

ДТП случилось в половине десятого часа вечера в районе дома №8 по улице Машиностроителей. Подросток пересекал проезжую часть по зебре, но при этом не спешился. В этот момент на него и вылетел автомобиль.

Установить личность водителя пока не удалось. С места аварии он скрылся.

Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, юноша получил травмы, но госпитализация не потребовалась.