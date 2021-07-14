В Мценске неизвестный на машине сбил подростка и скрылся с места ДТП. Фото Госавтоинспекции Орловской области

Во вторник, 13 июля, в Мценске произошла авария с участием несовершеннолетнего велосипедиста. 16-летний юноша проезжал на велосипеде пешеходный переход и попал под машину.

ДТП случилось в половине десятого часа вечера в районе дома №8 по улице Машиностроителей. Подросток пересекал проезжую часть по зебре, но при этом не спешился. В этот момент на него и вылетел автомобиль.

Установить личность водителя пока не удалось. С места аварии он скрылся.

Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, юноша получил травмы, но госпитализация не потребовалась.