В Орловской области 15 июля начнется прием заявлений на выплаты к новому учебном году Фото: Архив "КП"

15 июля в Орловской области стартует прием заявлений на получение выплат на детей к началу нового учебного года. Составят они 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщает региональное Правительство.

Выплаты предназначены для детей от 6 до 18 лет, а также для людей инвалидностью от 18 до 23 лет, если они учатся в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам.

- Данная выплата не будет учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки. Первые выплаты семьи смогут получить 16 августа, что позволит своевременно подготовиться к началу учебного года, - пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Подать заявление на выплаты семьи могут с 15 июля по 1 ноября. Для этого необходимо воспользоваться Госуслугами или обратиться в Пенсионный фонд России.

Для подачи заявления будет необходим паспорт, свидетельство о рождении ребенка, СНИЛС и реквизиты банковского счета.