В Орловской области мужчину насмерть засыпало зерном в железобетонном силосе Фото: Архив "КП"

Утром 14 июня на одном из на одном из предприятий погиб рабочий. Мужчина вместе с коллегами чистил железобетонные силосы, когда его насмерть засыпало зерном.

Как сообщает Государственная инспекция труда в Орловской области, во время уборки слежавшегося зерна один из сотрудников по рации попросил открыть ссыпное отверстие, но вскоре оно забилось и рабочие попытались его пробить.

- Затем один из работников отцепился от скамьи промышленного альпиниста и остался только на страховке. Он решил продолжить работу, но затем провалился по грудь в зерно, - сообщает региональный Роструд.

Когда мужчину начало засыпать зерном, коллеги сообщили о происшествии и достали рабочего, но спасти его уже не удалось. Прибывшая скорая констатировала смерть.