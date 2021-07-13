Пожилой водитель "Фольксвагена" пострадал при ДТП под Орлом

Водитель "Фольксвагена" травмировалась в ДТП Фото: с сайта УГИБДД УМВД России по Орловской области.

При ДТП с двумя иномарками под Орлом пострадал один человек. На дороге "Орел - Гать - Лаврово" не разъехались "Фольксваген" и "Ауди".

Случилась авария в понедельник, 12 июля. Около 12 дня 7-летний водитель ехал по указанной дороге за рулем автомобиля "Фольксваген Поло". В районе 3-го километра его легковушка столкнулась с иномаркой" Ауди", которая ехала со стороны села Лаврово в сторону Орла. Управлял ей 27-летний водитель.

- В результате ДТП водитель автомобиля "Фольксваген" получил телесные повреждения, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.