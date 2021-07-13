В Орловской области начали движение колонны военной техники

Сегодня, 12 июля, по дорогам Орловской области начали движение колонны военной техники. Автобронетехника передвигается по территории 17 областей страны.

Кроме Орловской области, передвижение воинских колонн запланировано до 30 июля на автодорогах Московской, Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей.

- Обращаем внимание граждан на соблюдение правил дорожного движения и маневрирования вблизи колонн ведомственной автобронетехники, - обратились к орловцам сотрудники пресс-службы регионального Управления Росгвардии.