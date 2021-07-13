В Орловской области водитель грузовика с зерном умер во время работы Фото: Архив "КП"

7 июня в Орловской области на работе умер водитель грузовика с зерном. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. У мужчины обнаружили дилатационную кардиомиопатию. Об этом сообщает региональная Государственная инспекция труда.

Утром водитель прошел предрейсовый медицинский осмотр, путевой лист и отправился на автомобиле с прицепом в поселок Сеньково Глазуновского района для загрузки зерна. Затем с другим водителем он направился обратно в Орел.

Около трех часов дня работники притормозили для перекура на границе Глазуновского и Свердловского районов. В этот момент и произошла трагедия. Один из водителей решил проверить тормозные колодки и залез под машину, другой отвлекся, но уже через несколько минут заметил, что товарищу стало плохо.

Он вытащил его за ноги из под машины, но тот уже не подавал признаков жизни. Прибывшая на место происшествия скорая констатировала смерть.

- В связи с тем, что причиной смерти явилось заболевание (Дилатационная кардиомиопатия), а не воздействие какого-либо производственного фактора, данный несчастный случай подлежит квалификации как несчастный случай не связанный с производством, - сообщает Государственная инспекция труда Орловской области.