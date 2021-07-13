Двое взрослых и ребенок травмировались в ДТП на трассе "Орел-Тамбов"

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

На дороге в Орловской области произошла автомобильная авария, в которой пострадали двое взрослых и ребенок. На трассе "Орел-Тамбов" столкнулись иномарка "Хавал" и отечественный "ВАЗ".

Днем в понедельник, 12 июля, 46-летний водитель машины "Хавал" ехал со стороны Ливен в сторону Орла. На 122 километре он выехал на встречку, а здесь в этот момент как раз поворачивала налево "семерка" под управлением 60-летнего мужчины. Ни один из водителей не смог увернуться от удара, машины столкнулись.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля "Хавал" получили телесные повреждения: женщина 43 лет, девушка 18 лет и 11-летняя девочка, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Госпитализация им не потребовалась.