У жителя Орла из тамбура увели электровелосипед

Оперативникам удалось установить вора Фото: Архив "КП"

Житель Орла лишился электровелосипеда оставив его в тамбуре многоквартирного дома. Дверь не была закрыта и двухколесный транспорт у мужчины увели.

Подробности озвучили в региональном УМВД. Владелец украденного велосипеда, стоимотью 37 тысяч рублей, пришел с заявлением в территориальный отдел полиции. Он рассказал, что транспорт стоял в тамбуре дома на Набережной Дубровинского. На замок дверь не запиралась и однажды этим воспользовался вор. Было возбуждено уголовное дело о краже, оперативникам удалось установить подозреваемого.

- Полицейские опросили жильцов многоквартирного дома, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого – ранее судимого жителя поселка Верховье 35 лет, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Задержанный не стал отпираться от содеянного. Похищенный велосипед он собирался продать, полицейские успели изъять его.