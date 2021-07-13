Директор стрелкового центра в Орле предстанет перед судом Фото: Архив "КП"

В Орле директор дополнительного профессионального образования Центр подготовки «Сатурн» предстанет перед судом за выдачу свидетельств по обращению с оружием без обучения и экзаменов. Руководителя организации обвиняют в получении вознаграждений от своих «учеников».

Как установили следователи, в 2019 году директор стрелкового центра через посредника получил 45 тысяч рублей от пяти человек. В обмен на это они не учились, но получили свидетельства о прохождении курсов «Подготовка граждан в целях изучения правил безопасного обращения с оружием и приобретения навыков безопасного обращения с оружием».

- Руководителю организации предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье 204.2 УК РФ (совершение за денежное вознаграждение незаконных действий лицом, выполняющим управленческие функции в организации, в интересах дающего – коммерческий подкуп). Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказал «КП» Александр Коргин, и.о. старшего помощника руководителя СУ СК России по Орловской области.