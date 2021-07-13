В МЧС предупредили: в Орловской области воцарится аномальная жара

Аномальная жара задержится Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области на ближайшие дни воцарится аномальная жара. Температура превысит климатическую норму на 7-8 градусов, предупредили в МЧС.

Сильная жара задержится до конца текущей рабочей недели. В ближайшие дни температура в ночное время суток составит +17...+18 градусов, а днем воздух прогреется до +32. В среду 14 июля солнечно, а в четверг 15 числа ожидается дождь. При этом столбики термометров все равно остановятся на высоких отметках. Практически безветренно, давление 742-745 мм рт.ст.

- В жаркую и душную погоду важно принимать профилактические меры против солнечного и теплового удара. На солнце нужно всегда ходить в головном уборе будь то шляпа, косынка, бейсболка или панамка – не важно, главное, чтобы голова была защищена от солнечных лучей. Также не рекомендуется совершать в жаркое время дня длительные переходы без периодического отдыха, - напоминают правила безопасности в орловском главке МЧС.