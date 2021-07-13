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Общество13 июля 2021 14:13

В Орле появилась комиссия по созданию мусорных площадок

Соответствующее постановление подписал мэр Юрий Парахин
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле появилась комиссия по созданию мусорных площадок

В Орле появилась комиссия по созданию мусорных площадок

Фото: Архив "КП"

В Орле появилась комиссия по созданию площадок для накопления ТКО. Соответствующее постановление 2 июля 2021 года подписал мэр Юрий Парахин.

Документ утвердил состав комиссии, которую возглавил замначальника управления городского хозяйства и транспорта Александр Филатов.

Среди членов комиссии 12 человек – представители Роспотребнадзора, компаний-перевозчиков и чиновников профильных подразделений городской администрации.

В Орле появилась комиссия по созданию мусорных площадок. Скриншот документа

В Орле появилась комиссия по созданию мусорных площадок. Скриншот документа