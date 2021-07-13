На пересечении улиц Лескова и Ломоносова в Орле заработал светофор

Опасный перекресток стал регулируемым Фото: Андрей Кащавцев

В Советском районе Орла заработал новый светофор. Теперь он регулирует движение на перекрестке улиц Лескова и Ломоносова, где раньше происходило большое количество ДТП.

Об этом сообщает орловское отделение Общероссийского народного фронта, которое и указало властям города на проблему.

Светофор начали монтировать в мае, теперь он заработал Фото: Андрей Кащавцев

О необходимости обезопасить данный участок дороги заговорили еще прошлой весной. Автомобилисты и пешеходы жаловались на перекресток, становившийся наиболее опасным в утренние и вечерние часы, когда поток автомобилей усиливался. После проведения ОНФ и ГИБДД совместного рейда, инициативу поддержали и в Администрации города. Работы по установке светофора велись с мая текущего года.