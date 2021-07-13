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Происшествия13 июля 2021 13:42

"Рено Логан" сбил женщину на переходе в Железнодорожном районе Орла

Пострадавшая переходила проезжую часть улицы Ливенской
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Женщина очутилась под колесами легкового авто, когда переходила дорогу по зебре

Женщина очутилась под колесами легкового авто, когда переходила дорогу по зебре

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле под колесами легкового автомобиля "Рено Логан" оказалась женщина-пешеход. Она переходила проезжую часть Ливенской улицы.

ДТП случилось в понедельник, 12 июля, в половине девятого утра. По Ливенской улице за рулем легковой иномарки ехал, со стороны 1-й Курской в сторону Молдавской, 65-летний водитель.

- В районе дома №18 он допустил наезд на пешехода, женщину 53 лет, которая переходила проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу, - описали картину происшествия в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Без травм не обошлось, но госпитализация пострадавшей не понадобилась. Чего не скажешь о другом сбитом 12 июня пешеходе: не улице Лескова отечественная легковушка снесла подростка. Юноша в больнице.