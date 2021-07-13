В Орле на Лескова молодой водитель "ВАЗа" сбил подростка на переходе

Несовершеннолетний пешеход получил травмы Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орле водитель "ВАЗа" сбил подростка на пешеходном переходе. ДТП случилось на улице Лескова поздним вечером 12 июля.

Примерно в 23 часа 21-летний молодой человек ехал за рулем отечественной легковушки по Лескова со стороны Полесской в сторону Тургенева. В этот же момент проезжую часть переходил по нерегулируемой зебре 17-летний юноша. Машина вовремя не затормозила и снесла его.

- В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения,он госпитализирован, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Прошедшие сутки в Орловской области оказались "богаты" на ДТП: полицейские насчитали их 23, причем 9 с пострадавшими. Ранения получили 14 человек.