В Советском районе Орла задержали с наркотиками жителя соседнего региона Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла прошла операция по задержанию жителя Брянской области, имеющего отношения к наркотикам. 34-летний мужчина попался сотрудникам полиции с синтетическим наркотиком N-метилэфедроном.

Запрещенное вещество оперативники обнаружили при личном досмотре брянца полимерный сверток. Исследование в Экспертно-криминалистическом центре регионального УМВД подтвердило, что в нем находился наркотик массой 0,44 грамма.

В беседе с полицейскими мужчина пояснил, что приобрел наркотики бесконтактным способом для личного потребления. При этом проходить медицинское освидетельствование он отказался.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Кроме того, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на него составлен административный протокол статье 6.9 КоАП РФ. Ведется предварительное расследование, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.