На счетах эскроу у орловцев находится больше 6 миллиардов рублей

Жители Орловской области положили на счета эскроу больше 6 миллиардов рублей Фото: Архив "КП"

Жители Орловской области положили на счета эскроу больше 6 миллиардов рублей. За год, с июня 2020 по июнь 2021, количество таких счетов выросло в 3,5 раза.

Счета эскроу призваны обезопасить покупателей жилья в строящихся домах. С 2019 года застройщики не могут напрямую использовать средства будущих новоселов. В случае, если строящая многоэтажку фирма обанкротится, дольщику вернут все деньги. Строительство при этом финансируется за счет кредитов или собственных средств компании-застройщика.

- На начало июня 2021 года было открыто почти 2,5 тысячи таких счетов, тогда как годом ранее – всего 730. Сумма средств на них выросла в 4,5 раза и составила более шести миллиардов рублей. На данный момент почти тысяча счетов эскроу уже «раскрыта» – объекты строительства сданы, покупатели получили свои квартиры, а деньги – более двух миллиардов – перечислены застройщикам, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Орловского регионального отделения Банка России.