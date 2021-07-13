Коронавирус в Орловской области на 13 июля 2021: заболели 89 человек, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 13 июля 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали еще 89 случаев заражения коронавирусом. Такие данные представил сегодня, 13 июля 2021, федеральный оперативный штаб. Таким образом, в регионе за весь период пандемии заболели уже 38 632 человека.

По озвученной губернатором Орловской области информации 12 июля, на ИВЛ находились 39 пациентов с коронавирусом. Что касается детей, то семь детей проходят стационарное лечение и 75 – амбулаторное.

Накануне из больниц выписались 86 человек. Всего победить болезнь смогли 36 557 жителей региона.

Согласно обновленной статистике, в Орловской области от коронавируса умерли 777 человек. Сегодня подтвердились сразу три летальных исхода.