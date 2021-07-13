В Орловской области от укусов клещей пострадали более 1600 человек Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать новые случаи нападения клещей на людей. От укусов клещей в регионе, по официальным данным на 9 июля 2021, пострадало 1604 человека. Среди укушенным оказался 441 ребенок.

К счастью, случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом не зарегистрировано. В целом же количество обратившихся в медицинские организации из-за укусов клещей остается на уровне прошлого года.

- Инфицированность исследованных клещей возбудителем боррелиоза составила – 16,4% от числа исследованных (за аналогичный период 2020 года – 15,6%), а возбудителем гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) - 0,9% от общего числа исследованных клещей. Возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека (МЭЧ) обнаружен в 0,3% исследованных клещей, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Орловской области.