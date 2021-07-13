Орловца оштрафовали на 200 тысяч рублей за езду в нетрезвом виде Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд вынес вердикт в общении водителя, неоднократно замеченного нетрезвым за рулем. Мужчине предстоит заплатить штраф в размере 200 тысяч рублей и лишиться права занимать должности связанные с управлением машины на два с половиной года.

До такой ситуации жителя поселки Глазуновка довело не желание соблюдать правила. Нетрезвым за рублем он попался в мае 2021 года, однако ранее он уже подвергался административному наказанию за управление автомобиля в состоянии опьянения.

- Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Приговор районного суда не вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.