За неделю в Орловской области от коронавируса умерли 17 человек Фото: Архив "КП"

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Орловской области продолжает оставаться непростой. По данным за 12 июля 2021, в регионе было зафиксировано 90 новых случаев заражения и два смертельных исхода.

Согласно информации, которую озвучил в прямом эфире 12 июля губернатор Андрей Клычком, за минувшую неделю в Орловской области умерло 17 человек. Всего за весь период пандемии – 774.

Больше всего заболевших по-прежнему в Орле. В настоящее время 771 ковидная койка занята пациентами, 255 остаются свободными.

- На сегодняшний день 39 человек находятся ИВЛ. Что касается детей, то семь детей проходят стационарное лечение и 75 – амбулаторное. Коэффициент заболеваемости в регионе - 0.94, - сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.