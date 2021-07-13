Губернатор Андрей Клычков об «уходе» в Госдуму: «Сейчас будет много фантазий» Фото: Архив "КП"

В сентябре 2021 года в России пройдут выборы в Госдуму. На волне большого политического события в Орловской области уже неоднократно звучали предположения, что осенью регион останется без действующего губернатора Андрея Клычкова.

Напомним, он участвует в выборах в рамках партийных списков от КПРФ. Однако какие-либо намерения оставить Орловскую область Андрей Клычков продолжает отрицать и называет рассуждения на эту тему «придумками и фантазиями».

- Сейчас будет много фантазий, но я уже не однократно говорил, меня по-прежнему множество планов и задач, которые я собираюсь реализовать на Орловщине и дальше при поддержке жителей региона. Разные придумки и фантазии… Ну кому делать нечего, те рассуждают на эту тему, - пояснил губернатор Андрей Клычков.