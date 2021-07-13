В Орловской области вновь возник дефицит вакцины от коронавируса Фото: Архив "КП"

Накануне, 12 июля, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел еженедельный прямой эфир в соцсетях. Одним из основных вопросов стала ситуация с вакцинацией.

В регионе вновь возникла проблема с нехваткой вакцины от коронавируса. Хотя ранее в Орловскую область уже доставляли несколько больших партий препарата.

- Поступает много вопросов о «Ковивак» и «Спутник Лайт» - пока поставок нет, аналогичная ситуация и в других регионах. О поставках буду сообщать, - пояснил Андрей Клычков.

В настоящее время регион ожидает поставку 9 800 доз «ЭпиВакКорона» (спутник v). После того, как вакцина прибудет в область, ее распределят по медицинским организациям.