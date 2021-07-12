Первенство России по стрельбе из лука пройдет в Орле

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле на этой неделе стартует первенство России по стрельбе из лука. За победу поборются юниоры, юноши и девушки из разных уголков страны.

Соревнования предполагают участие 400 спортсменов из 30 российских регионов. С 15 по 20 июля они будут стрелять из классического и блочного лука, дистанции будут варьироваться от 30 до 90 метров.

- Соревнования состоятся на Центральном стадионе им Ленина 15-20 июля, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.