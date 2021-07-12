В Орловской области подорожали стройматериалы, велосипеды и планшеты

Стройматериалы подорожали за месяц нв 10% Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орелстат расскзал о динамике цен на товары и услуги в регионе в июне месяце. В группе непродовольственных товаров подорожали стройматериалы, велосипеды и стиральные машины.

Стройматериалы стали стоить дороже на 10,2%. По данным органа статистики на 6,6% подорожал кирпич -в среднем стоит 15,4 тысячи рублей за 1000 штук, на 9,6% стал выше ценник на еврошифер - купить его можно за 3,6 тысячи рублей за квадратный метр, ДСП на 12,7% и стоит теперь около 288 рублей за квадрат. Выросла в цене металлочерепица и доски.

Помимо строительных материалов теперь придется отдать больше денег за такие непродовольственные товары как велосипеды - они подорожали за месяц на 3,9%, стиральные машины - в цене техника выросла на 4,9%, а также планшетные компьютеры - ценник вырос по сравнению с маем на 6,4%.