Ситуацию с разбитой дорогой под Орлом проверит полиция. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В Орловской области возбуждено административное производство и проводится проверка из-за состояния одной из дорог в Верховском районе. Сотрудники Госавтоинспекции выявили целый ряд нарушений на автомобильной дороге Скородное – Даменка – Первомайский – Скородное.

Как сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области, покрытие проезжей части дороги имеет дефекты в виде выбоин, просадок и проломов. При этом обочина занижена и также имеет повреждения. Нет здесь и горизонтальной дорожной разметки.

- Причинами и условиями, способствующими нарушению законодательства, является ненадлежащее исполнение обязанностей организацией, ответственной за содержание дороги Выявленные недостатки влекут нарушение прав граждан в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и создают угрозу жизни и здоровья неопределенного круга лиц, - пояснили «КП» в ведомстве.