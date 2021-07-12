В Орловской области почти втрое подорожала морковь и вдвое картофель

Продуктовая корзина подорожала с начала года на 274 рубля Фото: Ольга СУПОНЕВА

Орелстат опубликовал июньскую статистику цен на товары первой необходимости в регионе. За шесть месяцев 2021-го подорожали практически все продуктовые товары.

Из 25 социально значимых товаров в цене выросли 22. Сильнее всего подорожала морковь: если в январе овощ можно было купить по цене в 30,3 рубля за килограмм, то сейчас она стоит больше 80 рублей за кило. Картофель в начале года продавался по цене в среднем 24,6 рублей за кило, сейчас же придется отдать около 52 рублей. Такой рост цен специалисты объясняют сезонностью: урожай прошлого года закончился, а новый не созрел.

В пределах 1 рубля цена изменилась на сливочное масло, пастеризованное молоко, поваренную соль, рис и вермишель. Среди продуктов питания, цена на которые снизилась в этот период, больше всего подешевели куриные яйца – по сравнению с январем, в июне их цена упала на 10% и средняя стоимость стала равна 65 рублям за 10 штук (в январе она держалась на уровне 72 рублей).

Относительно мая, ситуация с ценами выглядит оптимистичнее: в разной степени снизилась цена на 14 товаров из указанных в статистике, а подорожали только 10. Стоимость хлебобулочных изделий из пшеничной муки вот уже 4 месяца остается неизменной и держится на уровне 45,9 рублей за 1 килограмм.

В целом, стоимость продуктовой корзины в июне составила 4162 рубля – на 274 рубля дороже, чем такая же корзина в начале года.