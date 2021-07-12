Двое орловцев попытались на тележке стащить чугунный забор в Дмитровске Фото: Архив "КП"

В Дмитровске полиция заржала двух мужчин, решивших стащить несколько секций чугунного забора. Они успели погрузить свою добычу на тележку, но попались.

Как выяснилось позже, секции забора временно сняли рабочие, проводящие ремонтные работы. Лежание в стороне загорождения привлекли внимание воришек, но, когда они приступили к погрузке, их заметил случайный свидетель. Вскоре на место выехал наряд полиции.

- Двух мужчин 33-х лет и 30-ти лет доставили в отделение ОМВД. На них возбуждено уголовное дело по статье 30 УК РФ (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 158 УК РФ (Кража). Стоимость имущества, которое пытались похитить злоумышленники, составляет порядка 8 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

В настоящее время один из мужчин находится под подпиской о невыезде, а второй осужден за совершение еще одного имущественного преступления и находится в СИЗО.