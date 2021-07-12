Состоящих на учете орловских подростков отправили на летний отдых

В Орловской области стартовала вторая смена в детских лагерях. За первую отдохнуть в них успело больше 18 тысяч детей и подростков.

О том, как отдыхают юные орловцы, рассказала руководитель департамента образования Татьяна Крымова.

- Большое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства. За текущий период в оздоровительных учреждениях региона отдохнули 911 подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, в том числе 243 подростка, состоящих на учете в ПДН УМВД, - сообщила глава депобразования.

Также провели время в лагерях около тысячи детей-сирот и полторы тысячи детей-инвалидов.

В целом же за первую смену в лагерях успели отдохнуть 18 тысяч несовершеннолетних. Пришкольные дневные лагеря уже закрылись, а вторая смена началась в 9 загородных лагерях, 7 санаториях и одном лагере дневного пребывания.