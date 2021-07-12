Орловские росгвардейцы обезвредили артснаряд и гранату Великой Отечественной войны. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

В Орловской области продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, недавно в одном из сел Троснянского района местные жители обнаружили 37-мм артиллеристский снаряд и гранату Ф-1.

Опасные находки обследовали и обезвредили сотрудники ОМОН регионального Управления Росгвардии. Взрывотехники инженерно-технической группы ОМОН транспортировали их в безопасное место и уничтожили.

- В 2021 году инженерно-технической группой ОМОН было обследовано свыше 30 подозрительных предметов различных категорий, обезврежено более 15 единиц обнаруженных боеприпасов, в том числе Великой Отечественной войны, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.