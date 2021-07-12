В Орловской области двух девушек госпитализировали после столкновения «ВАЗа» с деревом

На 49 километре автодороги «Ливны-Евланово-Долгое» в ДТП пострадали две девушки. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В минувшую субботу, 10 июля, в Ливенском районе на 49 километре автодороги «Ливны-Евланово-Долгое» произошло ДТП. Отечественная легковушка вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Авария случилась в шесть часов утра. 25-летний водитель «ВАЗ-21099» ехал со стороны села Никольское в сторону поселка Долгое. В какой-то момент он не справился с управлением и машину вынесло с дороги в кювет.

- В результате ДТП две девушки-пассажирки, 21-го и 20 лет, получили телесные повреждения. С места авария доставлены в больницу и госпитализированы, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Отметим, за выходные это не единичный случай со столкновением с деревом. В субботу аналогичный случай произошел в Шаблыкинском районе. Здесь не справилась с управлением и врезалась в дерево 25-летняя девушка-водитель «Лады».