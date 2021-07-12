В Орловской области шесть застройщиков признаны банкротами Фото: Архив "КП"

В Орловской области шесть застройщиков были признаны банкротами. Среди них оказались «АИЖК Орловской области», «Регионстрой», «Домстрой», «Промжилстрой», «Промсервис-универсал» и «Унистрой-Орел». Они должны были построить и сдать в эксплуатацию 10 домов.

Ситуацию с долевым строительством в очередной раз обсуждали на аппаратном совещании в областной администрации. Как сообщил начальник управления по государственному строительному надзору Андрей Емец, дольщики четырех домов застройщиков-банкротов получат выплаты возмещения.

Еще один дом обанкротившегося застройщика - дом №46 по улице Бурова передали Фонду Орловской области по защите прав граждан–участников долевого строительства.

- Планируемый срок восстановления прав участников долевого строительства дома №46 – второй квартал 2022 года. По многоквартирному дому позиция №4 по улице Космонавтов в Орле застройщиком планируется завершить строительство в IV квартале 2021 года, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Отметим, всего в Единый реестр проблемных объектов включены 11 домов.